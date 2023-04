The Voice 2023 - Nade chante "It's A Heartache" de Bonnie Tyler - Auditions à l'aveugle

Ce soir, Nade interprète le titre "It's A Heartache" de Bonnie Tyler. La musique prend une place énorme dans la vie de Nade. Dès l'âge de 5 ans, elle commence le piano. Chaque casting et concours de chant, elle termine toujours à la 2ème place. Mais, Nade persévère et travaille sa voix ainsi que sa technique. Depuis 15 ans maintenant, Nade vit de la musique et chante dans des évènements privés. Nade souhaite participer à The Voice pour avoir une reconnaissance en tant qu'artiste connue. Son rêve serait d'avoir une carrière dans la musique avec ses propres compositions. Participer aux auditions à l'aveugle est une fierté pour Nade, elle espère que The Voice changera sa vie et qu'enfin elle aura la première place. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 08 avril 2023