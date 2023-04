The Voice 2023 - Nade VS Andreea chantent "Don't stop the music" de Rihanna (Battles)

Pour sa deuxième Battle, Vianney décide d'opposer deux talents féminins : Nade et Andreea. Vianney fait le choix de les mettre ensemble car elles ont quelque chose de très semblable dans la voix. Elles vont s'affronter sur une revisite de "Don't stop the music" de Rihanna. Qui poursuivra l'aventure aux côtés de Vianney ? EXTRAIT Battles du 29 avril 2023