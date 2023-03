The Voice 2023 - Nayo chante "Break my soul" de Beyoncé - Auditions à l'aveugle

Nayo chante "Break my soul" de Beyoncé. Dans la vie, Nayo est chanteuse professionnelle depuis maintenant 10 ans. Ce métier lui permet de pouvoir beaucoup voyager au quotidien. Mariages, évènements privés, restaurants…. Elle a l’habitude de se produire sur scène et devant différents publics. Mais ce soir, Nayo remet les compteurs à zéro. L’audition à l’aveugle est un vrai saut dans l’inconnu. Sa devise : restée sérieuse et concentrée de peur de tout perdre du jour au lendemain. Pour Nayo, ce soir, il n’y a pas le droit à l’erreur ! EXTRAIT des auditions à l'aveugle du 11 mars 2023