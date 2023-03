The Voice 2023 - Nicoline chante "Come back home" de Sofia Carson - Auditions à l'aveugle

Nicoline chante "Come back home" de Sofia Carson. Nicoline est franco-norvégienne. Elle chante depuis toute petite. Elle a eu le déclic lorsqu’elle a vu pour la première fois High School Musical. Elle a étudié le management environnemental pendant trois ans en Angleterre. Puis après obtention de son diplôme, elle décide de s’accorder un an pour réaliser son rêve : la musique. Ce soir, elle tente The Voice pour essayer de vivre de sa passion et ne rien regretter. EXTRAIT des auditions à l'aveugle du 11 samedi mars 2023