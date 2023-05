The Voice 2023 - Nicoline chante "Wrecking Ball" de Miley Cyrus (Cross Battles)

Pour cette nouvelle cross battle, Bigflo et Oli décident de présenter Nicoline sur un titre de Miley Cyrus "Wrecking Ball". Face à elle, Benaël, de la Team Vianney, se jète dans l'arène avec le titre "Freed From Desire" de Gala. Lequel de ces talents remportera le vote du public ? Extrait the Voice du 6 mai 2023.