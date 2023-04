The Voice 2023 - Nochka VS Bey chantent "La Seine" de M et Vanessa Paradis (Battles)

Place à la seconde soirée des Battles "Nouvelle génération". Pour leur première Battle de la soirée, Bigflo et Oli ont décidé d'opposer deux talents : Nochka et Bey. Pour les deux frères, Nochka et Bey ont un univers commun. Tous les deux ont fait une vraie proposition artistique lors des Auditions à l'aveugle. Ce soir, ils vont s'affronter sur le titre "La Seine" de M et Vanessa Paradis. Qui réussira à convaincre Bigflo et Oli ? EXTRAIT Battles du 22 avril 2023