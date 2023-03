The Voice 2023 - Prichia chante "Tôt le matin" de Gaël Faye - Auditions à l'aveugle

Amel Bent ou Vianney En savoir plus sur

Prichia chante "Tôt le matin" de Gaël Faye. Prichia est championne de France de beatbox. Depuis maintenant un an et demi, elle s’est tournée vers le chant. Grâce à son esprit compétiteur, elle s’est inscrite à The Voice pour pouvoir sortir des sentiers battus, une étape qui diffère totalement du monde du beatbox. Prichia appréhende son passage sur la scène de The Voice mais prend cela comme « un combat de boxe » où elle pourra prouver qu’elle a sa place dans l’émission en tant qu’artiste polyvalente. Ce soir, son but : faire retourner les coachs afin d’aller le plus loin possible dans l’aventure The Voice - EXTRAIT des auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023