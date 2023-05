The Voice 2023 - Prichia et Mea chantent "Alors on danse" de Stromae (Cross Battles)

Pour cette nouvelle cross battle, Zazie décide de présenter son duo : Prichia et Mea sur un titre de Stromae "Alors on danse". Face à elles, un duo également, de la Team Bigflo et Oli. Les Doya vont se jeter dans l'arène avec le titre "Ca va, ça vient" de Vitaa et Slimane. Qui remportera le vote du public ? Extrait the Voice du 6 mai 2023.