The Voice 2023 - Prichia et Méa chantent "Les meilleurs ennemis" de Pascal Obispo et Zazie (Super Cross Battle)

Voici la deuxième Super Cross battle de la soirée. Elle oppose Prichia et Méa de la Team Zazie à Kiona, le talent incroyable de la Team Vianney. Prichia et Mea vont interpréter un titre que leur coach Zazie a chanté en duo avec Pascal Obispo, un autre coach emblématique de l'émission : "Les meilleurs ennemis". Arrivées en solo lors des auditions à l'aveugle, Prichia et Méa ont décidé de poursuivre l'aventure en duo après les Battles. Elles ont passé le cap des Cross Battles. Réussiront-elles à se qualifier pour les demi-finales ? Extrait de The Voice du 20 mai 2023