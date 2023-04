The Voice 2023 - Prichia VS Mea "Nos plus belles années" de Grand Corps Malade et Kimberose (Battles)

Pour sa deuxième Battle, Zazie a décidé d'opposer deux talents : Prichia et Mea. Rappelez-vous, lors de leurs auditions à l'aveugle, ces deux talents ont offert bien plus que du chant. Prichia avait présenté ses compétences en beatbox. Mea, elle, avait fait s'arrêter le temps lors d'une magnifique chorégraphie. Prichia et Mea vont s'affronter sur le titre "Nos plus belles années" de Grand Corps Malade et Kimberose. Qui réussira à séduire la coach Zazie ? EXTRAIT Battles du 15 avril 2023