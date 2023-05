The Voice 2023 - Qui sont les 4 finalistes de la saison ?

Ils étaient huit à prétendre à participer à la finale de The Voice 2023. Trois talents dans la Team Bigflo et Oli : Fanchon, Hanna et Dame. Deux talents dans la Team Vianney : Jérémy Levif et Kiona ainsi que dans la Team Amel Bent avec Micha et Arslane. Zazie ne pouvait compter que sur un seul talent, mais quel talent : Aurélien. Au terme d'une soirée dingue, Découvrez quels talents, le public a choisi pour poursuivre l'aventure. Quel coach est sorti vainqueur de la soirée ? Extrait de la demi-finale de The Voice 2023 du 27 mai 2023