Ca y est ! Nos quatre finalistes ont pu présenter leurs deux chansons, solo et duo. Arslane et Micha dans la Team Amel, Jérémy Levif dans la Team Vianney et Aurélien dans la Team Zazie attendent le verdict du public. Qui sera choisi pour poursuivre l'aventure ? La réponse. EXTRAIT de la La finale de The Voice du 03 juin 2023