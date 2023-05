The Voice 2023 - Qui sont les talents sélectionnés pour la demi-finale ?

On connait les 8 talents qui accèdent à la demi-finale de la semaine prochaine : Aurélien dans la Team Zazie, Micha et Arslane chez Amel Bent, Kiona et Jérémy Levif chez Vianney et Fanchon, Dame et Hanna chez Big Flo et Oli. Rendez-vous la semaine prochaine pour les demi-finales. Extrait de The Voice du 20 mai 2023