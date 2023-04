The Voice 2023 - Recalé de The Voice France, Jérémy Levif finit demi-finaliste au Royaume Uni

Ce n'est pas la première fois que jérémy Levif se confronte à l'émission The Voice. Il s'était déjà présenté au casting de The Voice France en 2020 mais, il n'avait pas été sélectionné. Loin de rester sur cet échec, en 2021, il participe à The Voice Royaume-Uni où il atteindra la demi-finale dans l'équipe de Will.I.Am. Un an plus tard, The Voice France le recontacte, mais il lui sera impossible de participer à l'émission à cause du Covid. Après deux ans de préparation, c'est enfin le moment pour Jérémy. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 01 avril 2023