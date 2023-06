The Voice 2023 - Revivez le parcours du gagnant de la saison

Dès les auditions à l'aveugle, Aurélien avait marqué les esprits avec sa voix à la fois puissante et douce. Au fil de la saison, on l'a senti prendre de plus en plus d'assurance. Dès les cross battles, Zazie avait presque perdu tous ses talents. Tous sauf Aurélien. Un talent brut qui lui fait gagner pour la troisième fois le trophée de The Voice. Revivez les meilleurs moments du parcours d'aurélien, grand gagnant de la saison 2023 de The Voice. EXTRAIT de la La finale de The Voice du 03 juin 2023