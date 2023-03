The Voice 2023 - Sa voix va vous transporter. Ecoutez Elise ! Elle chante "I love you" de Yseult - Auditions à l'aveugle

Elise chante "I love you" de Yseult. Elise est étudiante en 5ème année d’école en agriculture, environnement et agroalimentaire. Elle n’a jamais pris de cours de chant de sa vie. Elise redoute de ne pas être au niveau et manque de confiance en elle. Pour répéter chez elle, elle se cache dans une pièce secrète : le grenier ! Isolée du reste du monde, elle se sent libre de se livrer à sa passion. Ses parents ne l’ont jamais entendue chanter. Pour eux, ce soir, ça sera la surprise ! Chanter devant ses parents, sur un plateau télé et devant un public … Les auditions à l’aveugle vont pousser Elise à sortir de sa zone de confort. EXTRAIT des auditions à l'aveugle du 11 mars 2023