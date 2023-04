The Voice 2023 - [SPOILER] - Délicat ! La battle d'Abram et Micha. Leur coaching intégral

Ils ont tous les deux marqué les auditions à l'aveugle. Micha n'a pas 18 ans. Pour la première fois, il a pris l'avion pour se rendre à Paris avec son papa. Son papa avait ému les fans de The Voice, quand les fauteuils se sont retournés, tant sa joie et son émotion étaient palpables. Quant à Abram, on se souvient de ce chanteur de rue qui a tout plaqué (job et appart) il y a un an pour vivre de sa passion. Amel Bent a décidé des les opposer pour sa battle. Leur titre : "Alter Ego" de Jean-Louis Aubert. Un titre difficile à appréhender pour Micha qui ne le connaissait pas. Découvrez leur coaching exclu et intégral. Vous y découvrirez comment Amel rassure Micha. BONUS The Voice - Battles du samedi 22 avril 2023