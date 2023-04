The Voice 2023 - [SPOILER] - Aurélien et Awan chanteront "Show must go on" de Queen. Leur coaching intégral

Premier coaching en intégralité dévoilé dans la Team Zazie et non des moindres. Celui d'Aurélien (le magasinier avait subjugué les coachs avec son Ave Maria durant les auditons à l'aveugle) et Awan. Pour les départager, Zazie a choisi un titre qui va permettre de mettre en valeur leur voix : "Show must go on" de Queen. Et le show commence dès ce coaching en intégralité... BONUS The Voice - Battles du samedi 15 avril 2023