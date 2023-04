The Voice 2023 - [SPOILER] - Charline et Xavier Polycarpe chanteront "Don't stop me now" de Queen. Leur coaching intégral

C'était la semaine dernière. Charline avait mis le feu au plateau. Une dernière soirée d'auditions à l'aveugle mémorable. Pour sa Battle, elle sera opposée à un talent qui n'a plus besoin de prouver son talent : Xavier Polycarpe, le chanteur de "Gush". Ils vont devoir se départager sur un titre de Queen : "Don't stop me now". BONUS The Voice - Battles du samedi 15 avril 2023