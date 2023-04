The Voice 2023 - [SPOILER] - Comme une urgence ! Le coaching de Jessica et Jérémy Levif (Battle)

On attendait de revoir Jérémy Levif et Jessica, deux talents qui ont marqué les auditions à l'aveugle. Vianney a décidé de les associer pour une battle qui s'annonce forte en émotions. Ensemble, ils vont devoir se départager sur un titre de Pascal Obispo : "Mourir demain". Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 29 avril 2023