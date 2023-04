The Voice 2023 - [SPOILER] - Zoé en larmes. Amel rassurante et pushy. Le coaching de Zoé et Cylia

Plus qu'un coaching, une séance libératrice. Comment faire pour briser tous les carcans que l'on se met (nous-mêmes) en travers de nos routes. Zoé est chanteuse et pourtant n'arrive pas à se libérer. Au rythme d'un travail de coach acharné (merci Amel Bent) et de la générosité de Cylia, sa partenaire, son double pour cette battle, Zoé tente tente de faire tomber les barrières sur un titre de Céline Dion : "Destin". Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 22 avril 2023