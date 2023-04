The Voice 2023 - [SPOILER] - Dame et Benaël chanteront "Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai" de Cabrel. Leur coaching intégral

Si vous êtes habitué(s) des BONUS the Voice, vous connaissez déjà les coachings The Voice sur MYTF1. mais cette fois, on vous offre encore plus de bonus. Pour la première fois, on va vous dévoiler les coulisses des coachings des coachs durant cette phase décisive de la compétition. Des moments bruts, sans montage, comme si vous assistiez à un flux live. Une première car durant toute la semaine vous allez découvrir en avant-première sur MYTF1, toutes les battles de la soirée. Joli Cadeau. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les coachings de Vianney cette semaine. Trois coachings de dingue. Le premier sera Dame face à Benaël. Ils vont chanter un titre de Francis Cabrel : "je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai".