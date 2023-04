The Voice 2023 - [SPOILER] - David Dax, Nayo et Marine chanteront "Feeling good" de Nina Simone. Leur coaching intégral

Samedi soir, un duel de titans s'annonce pour l'ouverture de la saison des Battles. Amel Bent a décidé d'associer trois voix puissantes : David Dax, Nayo et Marine. On les retrouve pour leur caoching exclu et intégral. Leur titre : "Feeling good" version Nina Simone. BONUS The Voice - Battles du samedi 15 avril 2023