The Voice 2023 - [SPOILER] - 6 talents pour une battle, qui dit mieux ? Le coaching de Doya et Los Malunos

Six personnes pour une battle. C'est du jamais vu. Et une chanson de C. Tangana, encore moins. Découvrez la Battle inédite de BigFlo et Oli. Leurs talents : Los Malunos et Doya. Le titre " Ingobernable". Entre les volontés des uns et les propositions des autres, la battle risque d'être épique. Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 22 avril 2023