The Voice 2023 - [SPOILER] - Elio et Nicoline chanteront "Evidemment" D'Orelsan et Angèle. Leur coaching intégral

Elio a brillé lors de son audition en reprenant un titre méconnu de BigFlo et Oli : "Salope". Quant à Nicoline, tout le monde se souvient de sa reprise de "Come back home" de Sofia Carson. BigFlo et Oli ont décidé de les associer pour une battle qui promet de faire des étincelles. Par le choix tout d'abord, nos deux talents ont quelques remarques à faire. Et vous allez le voir, ils savent ce qu'ils veulent...Ou ce qu'ils ne veulent pas. - BONUS The Voice - Battles du samedi 15 avril 2023