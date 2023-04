The Voice 2023 - [SPOILER] - Elise et Ludmilla chanteront "la vie en rose" d'Edith Piaf. Leur coaching intégral

Une battle qui promet beaucoup dans la Team Amel. Deux talents à la voix d'ange. Elise face à Ludmilla. Samedi prochain, elles chanteront "La vie en rose" d'Edith Piaf. Découvrez leur coaching exclu et intégral. Vous découvrez avant tout le monde, comment nos deux talents ont travaillé ce duo et les propositions qu'elles ont faites à Amel Bent. Et pour les plus curieux, on a mis en ligne sur MYTF1 leur battle. Une jolie façon de vous donner envie de venir regarder ces battles nouvelle génération samedi prochain. BONUS The Voice - Battles du samedi 15 avril 2023