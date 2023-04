The Voice 2023 - [SPOILER] - Elles oublient Zazie ! Le coaching Iintégral de Clem et Julie Negroni (Battle)

Clem et Julie Negroni sont tellement dans leur coaching qu'elles en oublient presque la présence de Zazie. Et oui quand on met le Sud dans une même battle, il y a des risques d'emballement. Découvre leur coaching exclu et en intégralité : leur titre "Ta marinière" d'Hoshi. BONUS The Voice - Battles du samedi 29 avril 2023