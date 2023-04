The Voice 2023 - [SPOILER] - L'eau et le feu associés ! Découvrez le coaching intégral d'Esmé et Max Novik

Pour sa prochaine Battle, Zazie va opposer Max Novik à Esmé sur un titre d'Harry Styles. Découvrez leur coaching intégral. On y apprend que Zazie a refait sa culture musicale (Elle était passée à côté du phénomène Harry Style). On y découvre également Esmé, drôle et lumineuse. Quant à Max Novik, ses notes avaient bouleversé les coachs lors des auditions à l'aveugle. Elles continuent d'impressionner. Esmé se met même à douter. Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 22 avril 2023