The Voice 2023 - [SPOILER] - Frissons garantis ! Le coaching d'Annamaria et Hanna (Battle)

35 ans séparent ces deux talents. Annamaria, 56 ans et Hanna, 21 ans. Ensemble, elles vont interpréter un titre de Juliette Armanet : "Le dernier jour du disco". Un titre emprunt de nostalgie qui colle parfaitement à la tessiture de nos deux talents. Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 29 avril 2023