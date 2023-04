The Voice 2023 - [SPOILER] - Battles de déesses. Le coaching intégral de Giulia Falcone et Mégane Lebel

Pour Amel bent, c'est l'une des plus belles chansons du monde. "Memory" de Barba Streisand. Mais l'une des plus difficiles également. Pour l'interpréter deux talents : Giulia Falcone et Megane Lebel. Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 22 avril 2023