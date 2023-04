The Voice 2023 - [SPOILER] - Le chant, c'est scientifique ! La preuve avec Arslane en coaching avec Malicia (Battle)

Samedi prochain pour la dernière soirée des battles, Amel Bent a décidé d'opposer Malicia à Arslane sur un titre de Vitaa et Slimane "XL". Et dès l'arrivée de nos deux talents en coaching, Malicia annonce une super nouvelle. L'année dernière, elle n'avait pas pu participer à The Voice (malgré sa sélection) car enceinte de 5 mois, elle avait dû rester alitée (Ca nous rappelle Maud dans "Je te promets"). Mais cette année, toutes les planètes sont alignées. Elle a été sélectionnée. Mais elle ne vient pas seule. Elle est de nouveau enceinte. Quant à Arslane, ce jeune ingénieur entrevoit le chant par le prisme de la science. Et vous allez voir, ça change tout. Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 29 avril 2023