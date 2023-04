The Voice 2023 - [SPOILER] - Harmonie de voix pour Lola, Morgan et Maxence dans la Team Zazie. Leur coaching intégral

Une ode à la candeur, l'innocence et l'enfance. Voici la chanson que Vianney a choisi pour Lola, Morgan et Maxence pour la prochaine battle. Ce sera donc un trio pour une chanson de Patrick Bruel : "Qui a le droit". Des talents complétement différents. 37, 19 et 20 ans, mais animés d'une même innocence. Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 22 avril 2023