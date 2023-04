The Voice 2023 - [SPOILER] - Maryline et Kiona, l'expérience face à la jeunesse. Leur coaching intégral

Découvrez la nouvelle battle de Vianney. une battle 100% féminine et orientale sur un titre d'Indila "Dernière Danse". Face à Maryline, talent expérimenté (comédienne reconnue au Liban), on retrouve Kiona, 16 ans. Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 22 avril 2023