The Voice 2023 - [SPOILER] - Méa et Prichia chanteront "Nos plus belles années" de Grand Corps Malade et Kimberose. Leur coaching intégral

Elles ont toutes les deux brillé durant les auditions à l'aveugle avec des prestations hors du commun. Prichia, championne de France de Beatbox face à Méa, le premier talent, toutes saisons confondues, à danser en pleine prestation. C'est presque tout naturellement que Zazie a décidé de les associer pour cette battle avec un titre de Grand Corps Malade et Kimberose : "Nos plus belles années". Découvrez ce nouveau coaching en intégralité... BONUS The Voice - Battles du samedi 15 avril 2023