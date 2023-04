The Voice 2023 - [SPOILER] - "la plus grosse escroquerie de the Voice". Le coaching intégral de Nochka et Bey

Mais quelle bonne idée d'associer ces deux talents. Nochka et Bey seront en battle samedi dans la Team BigFlo et Oli. Ils chanteront un titre de M et Vanessa Paradis : "La Seine" avec une promesse, celle d'hacker The Voice. On vous explique tout. Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 22 avril 2023