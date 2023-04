The Voice 2023 - [SPOILER] - Silda et Camille chanteront "L'effet de masse" de Maëlle. Découvrez leur coaching intégral

Deuxième coaching en intégralité dévoilé, celui de Silda et Camille dans la Team Vianney. Leur coach a choisi le titre phare de Maëlle (grande gagnante de The Voice saison 7) : "L'effet de masse". Découvrez leur coaching intégral. Imaginez plutôt : une salle de répétition. un coach présent pour travailler tous les détails qui feront que la chanson interprétée sera parfaite. Ces petits détails inaudibles à l'oreille et qui pourtant changent tout. BONUS The Voice saison 2023.