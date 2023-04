The Voice 2023 - [SPOILER] - Se détacher de l'original. Le coaching de Thomas Larose et Robin

Dans le clan des moustache, on voudrait Thomas larose et Robin. Pour cette nouvelle battle Zazie a décidé d'opposer deux interprêtes sur un titre de Christophe Maé : "Il est où le bohneur". La difficulté : se décacher de l'original. Découvrez leur coaching exclu et intégral. BONUS The Voice - Battles du samedi 22 avril 2023