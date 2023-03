The Voice 2023 - Supernova chante "The Man who sold the World" de David Bowie - Auditions à l'aveugle

Supernova chante ce soir "The Man who sold the World" de David Bowie. La timidité caractérise Supernova. Elle aime le chant par-dessus tout, mais est terrorisée à l’idée de chanter devant un public. Elle s’est créée une identité artistique avec le nom de « Supernova ». Cachée derrière ce personnage, cela l’aide à se libérer de ses peurs. Dans la vie, elle est ouvreuse au théâtre et anime des ateliers musicaux pour les enfants. Les auditions à l’aveugle représentent le début de son rêve : chanter pour le restant de ses jours. Supernova est très stressée à l’idée de participer à The Voice, et a peur d’être submergée par l’émotion lors de sa prestation. - EXTRAIT des auditions à l'aveugle du 11 samedi mars 2023