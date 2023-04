The Voice 2023 - Sydney Ferrier chante "Anyone" de Demi Lovato - Auditions à l'aveugle

Sydney Ferrier a grandi à Madagascar et travaille dans l'évènementiel. Depuis ses 13 ans, chanter a toujours été son rêve. Sydney a un parcours de vie difficile puisqu'il a dû se séparer de sa mère suite au divorce de ses parents. Deux années plus tard, ils se sont retrouvés et ont depuis une relation fusionnelle. Ce soir, il chante "Anyone" de Demi Lovato. Il vient à The Voice accompagné de sa maman. Il veut la rendre fière pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour lui. En participant à The Voice, il espère pouvoir réaliser son rêve : celui de se produire devant un public et de partager l'émotion qu'il ressent en chantant. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 01 avril 2023