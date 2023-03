The Voice 2023 - Tayane chante "J'étais là" de Zazie - Auditions à l'aveugle

En savoir plus sur Amel Bent

Tayane chante "J'étais là" de Zazie. Pour Tayane, chanter est un rêve depuis l’enfance. A 7 ans, elle intègre une école de musique et commence à pratiquer des instruments tels que la batterie et la guitare. Elle a continué d’exercer sa passion au conservatoire, puis a intégré un cursus de musique dans une école spécialisée. Tayane est donc la meilleure amie de Bey. La plus grande peur de Tayane est que ce soir, l’un d’entre eux ne soit pas sélectionné par les coachs. Pour elle, réussir les auditions à l’aveugle serait l’accomplissement de sa spécialisation en musique. Elle qui doute encore beaucoup de son talent. - EXTRAIT des auditions à l'aveugle du 11 samedi mars 2023