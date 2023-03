The Voice 2023 - Thomas Larose chante "Caravane" de Raphaël - Auditions à l'aveugle

Thomas Larose chante "Caravane" de Raphaël. Au quotidien, Thomas travaille avec ses parents, dans l’entreprise familiale dédiée à la communication. Il y est directeur commercial. Au travail, il a sa propre salle de répétition où il peut chanter et jouer de nombreux instruments. Avec une mère ayant été chanteuse et compositrice, Thomas a reçu de nombreux conseils durant son enfance. Aujourd’hui, il se présente sur la scène de The Voice pour pouvoir enfin vivre de sa passion, la musique ! Et espérer mettre de côté l’entreprise familiale. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 4 mars 2023