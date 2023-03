The Voice 2023 - Tout savoir sur l'association : "La petite bulle de Lulu" - Auditions à l'aveugle

On dit souvent que l'amour repousse les limites. Charles et sa femme ont décidé de montrer à Lulu, leur fils que tout est possible. Pour soutenir Lucien, leur fils atteint d'une maladie rare qui lui a fait predre l'audition à l'âge de trois ans, Charles et sa femme chantent ensemble et unis sur le plateau de the Voice avec pour seul objectif : parler de l'association qu'il ont créé : "La petite bulle de Lulu". EXTRAIT des auditions à l'aveugle du 11 mars 2023