The Voice 2023 - Valentin chante "Love me please love me" de Michel Polnareff - Auditions à l'aveugle

Valentin a 23 ans et il est étudiant. ce soir, il va interpréter "Love me please love me" de Michel Polnareff. Pour ce grand timide, monter sur scène est une vraie épreuve. Dans la vie, il est introverti et dans sa bulle. Alors passer une audition à l’aveugle est un grand évènement pour lui. Mais la chanson lui permet de se libérer. Son compagnon de route c’est son petit chien « Kiki ». Il l’accompagne partout, même en familly room ! C’est celui qui soigne ses maux, une force tranquille depuis maintenant 14 ans. EXTRAIT The Voice 2023 du samedi 25 février 2023