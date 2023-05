The Voice 2023 - Xavier Polycarpe chante "Mon fils ma bataille" de Daniel Balavoine (Cross Battles)

Pour cette nouvelle Cross Battle, Bigflo et Oli décident de présenter Xavier Polycarpe sur un titre de Daniel Balavoine : "Mon fils ma bataille". Ils font le choix de défier leur copain et coach Vianney. Il demande à Lummen Nae de se jeter dans l'arène avec un titre du grand Johnny Hallyday : "Diego". Qui de ces deux talents remportera le vote du public et accèdera à l'étape des Super Cross Battles ? Extrait The Voice du 13 mai 2023