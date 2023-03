The Voice 2023 - Xavier Polycarpe chante "So Lonely" de The Police - Auditions à l'aveugle

En savoir plus sur Amel Bent

Xavier Polycarpe chante "So Lonely" de The Police. Les auditions à l’aveugle représentent un challenge pour Xavier Polycarpe qui chante maintenant depuis 20 ans. Il a fait partie du groupe Gush, un groupe inspiré du style des années 60/70. Un premier album en 2010, des tournées à guichets fermés dans la France entière et à l’international, des représentations au Bataclan… Gush avait rencontré un succès impressionnant. Le groupe avait été nommé dans la catégorie révélation scène aux Victoires de la musique en 2011, et avait même fait la première partie du concert de Johnny au Stade en France en 2012. Mais ce soir, il se lance en solo ! Sa plus grande peur : qu’aucun des coachs ne se retourne, lui qui est déjà expérimenté en musique - EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023