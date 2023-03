The Voice 2023 - Xavier Polycarpe, le chanteur de "Gush" se relance en solo - Auditions à l'aveugle

Xavier Polycarpe chante maintenant depuis 20 ans, avec son groupe "Gush", un groupe inspiré du style des années 60/70. Une carrière déjà bien remplis. Des albums, des tournées à guichets fermés, des représentations au Bataclan, une nomination dans la catégorie révélation scène aux Victoires de la musique en 2011, et même la première partie du concert de Johnny au Stade en France en 2012. La renommée du groupe n'est plus à faire. Mais ce soir, Xavier Polycarpe se lance en solo ! "J'ai l'impression de repasser le bac". Sa plus grande peur : qu’aucun des coachs ne se retourne, lui qui est déjà expérimenté en musique - EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023