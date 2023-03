The Voice 2023 - Ylazia chante "Physical" de Dua Lipa - Auditions à l'aveugle

L'ancienne vie d'Ylazia c'était ça : agent d'entretien le jour et chanteuse la nuit. Pendant plusieurs années, Ylazia a enchaîné concours de chant, spectacles et concerts. Passant de la variété française aux grandes voix internationales comme Céline Dion, Whitney Houston ou encore Mariah Carey. Une double vie difficile à supporter qui la mène au burn out. Un jour, en entendant un son rock, Ylazia décide de tout changer : cheveux violets, style différent... elle trouve son look de rockeuse. Ce soir, elle se présente sur la scène de The Voice avec sa vraie personnalité. Elle compte bien séduire les coachs avec le titre "Physical" de Dua Lipa. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 25 mars 2023