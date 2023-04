The Voice 2023 - Zoé chante "Un peu plus haut, un peu plus loin" de Ginette Reno

Ce soir, Zoé interprète "Un peu plus haut, un peu plus loin" de Ginette Reno. Zoé chante depuis toute petite et a commencé à monter sur scène à l’âge de 13 ans. Après de nombreuses victoires lors de concours de chant, Zoé a tout arrêté pour se consacrer à Sören, son fils de deux ans et demi, qu’elle élève seule. Zoé remonte pour la première fois sur scène ce soir depuis la naissance de son fils. Zoé va tout donner pour pouvoir faire la différence, malgré un manque crucial de confiance en elle. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 08 avril 2023