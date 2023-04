The Voice 2023 - Zoé VS Cylia chantent "Destin" de Céline Dion (Battles)

Place à la seconde soirée des Battles "Nouvelle génération". Pour sa première Battle de la soirée, Amel Bent décide d'opposer deux talents féminins : Zoé et Cylia. Lors des Auditions à l'aveugle, Cylia avait séduit Amel Bent par sa prestance scénique et sa voix. Concernant Zoé, pour Amel, c'est une des plus belles voix de la saison... Ce soir, elles vont s'affronter sur le titre "Destin" de Céline Dion. Une Battle qui s'annonce grandiose ! Avec qui Amel Bent poursuivra l'aventure ? EXTRAIT Battles du 22 avril 2023