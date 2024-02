The Voice 2024 - 4 fauteuils retournés pour Baptiste Sartoria et sa reprise de "Mourir sur scène" de Dalida

Baptiste Sartoria chante, ce soir "Mourir sur scène" de Dalida. Baptiste est un ancien sportif de haut niveau et étudiant à HEC Montréal, prend une année de césure pour se lancer dans la musique. Si ça fonctionne il arrête tout pour se lancer corps et âme dans la musique. Pour lui, c’est l’année de tous les défis.

